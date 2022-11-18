У Дніпрі на Антоновича пролунав вибух у квартирі: що відомо

На місце події оперативно прибули медики та поліцейські.
Як повідомили журналісту dnepr.info у поліції, 20-річний хлопець знайшов вибухонебезпечний предмет у лісі та приніс його додому. Він вирішив розібрати «нову іграшку», але та вибухнула.
Хлопця госпіталізували. У якому він стані – невідомо.
Усі деталі події будуть встановлювати правоохоронці.
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