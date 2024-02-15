У Дніпрі на Академіка Белелюбського зненацька спалахнув автомобіль

Інцидент трапився 15 лютого на вулиці Академіка Белелюбського у Чечелівському районі Дніпра. За кілька хвилин після отриманого виклику від містян на місце прибули рятувальники.
Горів легковий автомобіль “ЗАЗ”. Вогонь охопив салон машини. Загальна площа пожежі склала 6 кв.м. На щастя, у момент займання всередині салону нікого не було, то ні загиблих, ні травмованих немає.
За 10 хвилин автівку вдалося загасити, однак від машини залишився один обгорілий каркас.
Гасили пожежу шестеро рятувальників з Дніпра.
Що стало причиною раптового займання автомобіля наразі встановити не вдалося.
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