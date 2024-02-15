Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Академіка Белелюбського зненацька спалахнув автомобіль

Сьогодні 17:22
просмотров

На Академіка Белелюбського гасили палаючу автівку.

Новости Днепра про У Дніпрі на Академіка Белелюбського зненацька спалахнув автомобіль

Інцидент трапився 15 лютого на вулиці Академіка Белелюбського у Чечелівському районі Дніпра. За кілька хвилин після отриманого виклику від містян на місце прибули рятувальники.

Горів легковий автомобіль “ЗАЗ”. Вогонь охопив салон машини. Загальна площа пожежі склала 6 кв.м. На щастя, у момент займання всередині салону нікого не було, то ні загиблих, ні травмованих немає.

За 10 хвилин автівку вдалося загасити, однак від машини залишився один обгорілий каркас. 

Гасили пожежу шестеро рятувальників з Дніпра. 

Що стало причиною раптового займання автомобіля наразі встановити не вдалося. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Академіка Белелюбського зненацька спалахнув автомобіль

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Академіка Белелюбського зненацька спалахнув автомобільУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Де майбутні абітурієнти Дніпра можуть пройти демонстраційний НМТ та як це зробити: інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
Де майбутні абітурієнти Дніпра можуть пройти демонстраційний НМТ та як це зробити: інструкція

Цього року для вступу до вузу випускники шкіл складатимуть Національний…

У Дніпрі на Мануйлівському проспекті водій Mercedes зніс паркан
Новини Дніпра
Сьогодні 16:22
У Дніпрі на Мануйлівському проспекті водій Mercedes зніс паркан

На щастя, ніхто не постраждав.

Попри війну значно зросла кількість мільйонерів: скільки їх у Дніпрі та області
Новини Дніпра
Сьогодні 15:51
Попри війну значно зросла кількість мільйонерів: скільки їх у Дніпрі та області

У Дніпропетровській області додалося 96 мільйонерів.

У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:45
У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)

На проспекті Дмитра Яворницького, навпроти міської ради, з'явився імпровізований меморіальний…

Наверх