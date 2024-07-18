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  • У Дніпрі на 12 кварталі вандали вкотре облили майданчик для вигулу собак машинним мастилом

У Дніпрі на 12 кварталі вандали вкотре облили майданчик для вигулу собак машинним мастилом

Сьогодні 13:06
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У Дніпрі знову псують майданчики для вигулу собак.

Новости Днепра про У Дніпрі на 12 кварталі вандали вкотре облили майданчик для вигулу собак машинним мастилом

На 12 кварталі невідомі вандали понівечили тренажери на майданчику для вигулу собак, що біля двору будинку на вулиці Квартальна, 12. За словами Оксани, місцевої жительки, вранці у четвер, 18 липня, вона прийшла сюди разом із собакою, але погуляти не вдалося.

Всі тренажери, по яких зазвичай бігає собака, були залиті машинним мастилом. 

Новости Днепра про У Дніпрі на 12 кварталі вандали вкотре облили майданчик для вигулу собак машинним мастилом

Вандали або поспішали, або вирішили не замітати за собою сліди, бо залишили на місці злочину пляшку з-під мастила.

Дніпряни підозрюють, що нівечать тренажери сусіди, яким заважають собаки. Хоча власники тварин приводять своїх улюбленців у спеціально відведене для них місце, і нікому не заважають.

Нагадаємо, у сквері Усачова вандали розтрощили тренажери для тварин.

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Новости Днепра про У Дніпрі на 12 кварталі вандали вкотре облили майданчик для вигулу собак машинним мастиломУкраїнська

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