У Дніпрі можна урочисто одружитися в ТРЦ: адреси

У місті є кілька локацій, де можна не тільки зручно, а й урочисто оформити шлюб. Знаходяться вони у торгівельно-розважальних центрах. Для проведення церемоній там облаштували спеціальне місце: святкові арки з квітами.
Про це повідомили в Дніпровській міській раді.
Так, реєстрацію шлюбу можна провести за такими адресами:
Які документи потрібні нареченим, аби зареєструвати шлюб
Варто зазначити, що перед реєстрацією шлюбу бажаючим створити сім’ю потрібно подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану.
«Станом на 14 червня в управлінні реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 149 шлюбів, з них: у Лівобережному – 78, у Правобережному – 46 та у Центральному – 25», – розповіла головна спеціалістка відділу реєстрації актів цивільного стану «Лівобережний» управління реєстрації актів цивільного стану департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Ольга Мазанова.
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