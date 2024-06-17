У Дніпрі можна урочисто одружитися в ТРЦ: адреси

У Дніпрі під час війни продовжують створювати нові сім’ї.

У місті є кілька локацій, де можна не тільки зручно, а й урочисто оформити шлюб. Знаходяться вони у торгівельно-розважальних центрах. Для проведення церемоній там облаштували спеціальне місце: святкові арки з квітами.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Так, реєстрацію шлюбу можна провести за такими адресами:

просп. Слобожанський, 31-Д, ТЦ «Наша Правда» (Відділ «Лівобережний»);

вул. Марії Кюрі, 5, ТРЦ «Neo plaza» (Відділ «Правобережний»);

вул. Нижньодніпровська, 17, ТРЦ «Караван» (Відділ «Лівобережний»).

Які документи потрібні нареченим, аби зареєструвати шлюб

паспорт або паспортний документ та РНОКПП (ред. – Реєстраційний номер облікової картки платника податків);

документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (за наявності);

військово-облікові документи (за наявності);

якщо нареченим або одному з них відповідно до Сімейного кодексу України знижено шлюбний вік, то пред’являється рішення суду про надання права на шлюб.

Варто зазначити, що перед реєстрацією шлюбу бажаючим створити сім’ю потрібно подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

«Станом на 14 червня в управлінні реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 149 шлюбів, з них: у Лівобережному – 78, у Правобережному – 46 та у Центральному – 25», – розповіла головна спеціалістка відділу реєстрації актів цивільного стану «Лівобережний» управління реєстрації актів цивільного стану департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Ольга Мазанова.

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