У Дніпрі маршрутка №77 з пасажирами врізалася в стовп: водію стало зле за кермом

Сьогодні, 6 липня, у Дніпрі сталася аварія на площі Десантників.

Там маршрутка №77 (Таромське – вулиця Пастера) врізалася в стовп.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, водію стало погано за кермом.

У момент зіткнення в маршрутці були пасажири. На жаль, деякі із них постраждали. Медики госпіталізували водія маршрутки та двох травмованих пасажирів, ще одна травмована пасажирка від госпіталізації відмовилася.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Відео моменту аварії:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському Lexus врізався у зупинку, де стояв чоловік: він помер у лікарні.

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