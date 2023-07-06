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  • У Дніпрі маршрутка №77 з пасажирами врізалася в стовп: водію стало зле за кермом

У Дніпрі маршрутка №77 з пасажирами врізалася в стовп: водію стало зле за кермом

Сьогодні 15:19
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Сьогодні, 6 липня, у Дніпрі сталася аварія на площі Десантників.

Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка №77 з пасажирами врізалася в стовп: водію стало зле за кермом

Там маршрутка №77 (Таромське – вулиця Пастера) врізалася в стовп.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, водію стало погано за кермом.

У момент зіткнення в маршрутці були пасажири. На жаль, деякі із них постраждали. Медики госпіталізували водія маршрутки та двох травмованих пасажирів, ще одна травмована пасажирка від госпіталізації відмовилася.

Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка №77 з пасажирами врізалася в стовп: водію стало зле за кермом

Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка №77 з пасажирами врізалася в стовп: водію стало зле за кермом

Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка №77 з пасажирами врізалася в стовп: водію стало зле за кермом

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Відео моменту аварії:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському Lexus врізався у зупинку, де стояв чоловік: він помер у лікарні.

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Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка №77 з пасажирами врізалася в стовп: водію стало зле за кермомУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка №77 з пасажирами врізалася в стовп: водію стало зле за кермомРусский

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