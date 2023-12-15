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  • У Дніпрі маршрутка №136 врізалась в опору рекламного щита: постраждала пасажирка (ВІДЕО)

У Дніпрі маршрутка №136 врізалась в опору рекламного щита: постраждала пасажирка (ВІДЕО)

Сьогодні 12:10
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Жінку госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка №136 врізалась в опору рекламного щита: постраждала пасажирка (ВІДЕО)

Сьогодні, 15 грудня, у Дніпрі на перехресті вулиць Січових Стрільців та Святослава Хороброго сталася аварія – там маршрутка №136 врізалась в опору рекламного щита.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, ДТП сталася через слизьку дорогу.

На жаль, одна із пасажирок отримала травми. Її госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині автобус з пасажирами злетів у кювет та застряг в снігу

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Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка №136 врізалась в опору рекламного щита: постраждала пасажирка (ВІДЕО)Українська

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