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  • У Дніпрі літня жінка випала з вікна та розбилася на смерть: коментар поліції

У Дніпрі літня жінка випала з вікна та розбилася на смерть: коментар поліції

Сьогодні 12:59
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Загиблій було 67 років.
Новости Днепра про У Дніпрі літня жінка випала з вікна та розбилася на смерть: коментар поліції

Фото умовне.

Сьогодні, 22 вересня, близько 5:00 під вікнами багатоповерхового будинку у провулку Вільний виявили тіло жінки.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що мешканці будинку викликали на місце швидку та поліції. Медики намагалися врятувати містянку, проте вже було запізно.

Зазначається, що у загиблої були проблеми на роботі, вона хворіла та мала проблеми з психікою, але до лікарів не зверталася.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Та зазначили, що всі обставини з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі чоловік випав з 4-го поверху.

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Новости Днепра про У Дніпрі літня жінка випала з вікна та розбилася на смерть: коментар поліціїУкраїнська

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