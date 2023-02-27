У Дніпрі комунальники приводять до ладу дощоприймальну мережу

Нині ремонтна бригада працює по вул. Павла Чубинського, неподалік перехрестя з вул. Макарова. Тут ремонтують дощоприймальну мережу через пошкодження цегляної кладки, а відтак — і самої камери.
«Аби не сталося розгерметизації дощоприймальної мережі і провалів, виконуємо ремонт. Від цегляної кладки вже відмовилися давно, а робимо бетонну, оскільки вона витриваліша. Неподалік, нижче по вул. Чубинського, не працює ще одна ділянка. Там з дощоприймальної камери під час опадів виливається вода. Тому там теж відремонтуємо і промиємо дощоприймальний трубопровід», — зазначив начальник ділянки з обслуговування та експлуатації дощоприймальних мереж Андрій Олефіренко.
Він також підкреслив: «Постійно здійснюємо об’їзд міста, моніторимо, виявляємо подібні ситуації і ремонтуємо, аби дощоприймальна мережа була справною і не було підтоплень. За півтора року зробили великий обсяг робіт щодо відновлення дощоприймальної системи, зокрема й у центральній частині міста. Перевірка показала, що під час великих опадів підтоплень там не було. Паралельно тривають роботи і з очищення системи від сміття».
Зі свого боку робітник ремонтної бригади Юрій Колесніченко розповів: «Спершу робимо дерев’яний опалубок, заливаємо бетоном. Далі опалубок виймаємо і кладемо вже решітки».
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