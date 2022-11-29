У Дніпрі хмарно з проясненнями: погода на 29 листопада

Сьогодні парасолька не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, практично протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 29 листопада:

День холодний – зима буде лютою.

День теплий та дощовий – зима буде теплою.

Випав сніг на Матвія – він не розтане до повені.

Дме сильний вітер – зима буде з завірюха та хуртовини.

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