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У Дніпрі хмарно з проясненнями: погода на 29 листопада

Сьогодні 06:15
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Сьогодні парасолька не знадобиться!

Новости Днепра про У Дніпрі хмарно з проясненнями: погода на 29 листопада

За прогнозами синоптиків, практично протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Новости Днепра про У Дніпрі хмарно з проясненнями: погода на 29 листопада

Новости Днепра про У Дніпрі хмарно з проясненнями: погода на 29 листопада

Народні прикмети на 29 листопада:

  • День холодний – зима буде лютою.
  • День теплий та дощовий – зима буде теплою.
  • Випав сніг на Матвія – він не розтане до повені.
  • Дме сильний вітер – зима буде з завірюха та хуртовини.

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Новости Днепра про У Дніпрі хмарно з проясненнями: погода на 29 листопадаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі хмарно з проясненнями: погода на 29 листопадаРусский

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