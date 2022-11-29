У Дніпрі хмарно з проясненнями: погода на 29 листопада

За прогнозами синоптиків, практично протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 29 листопада:
Читайте також:
Автор:
На початку 1970-х на набережній Дніпра з'явилося кафе «Причал». Знаходилось…
Не забудьте захопити з собою парасольку!
На першості світу по боксу серед молоді, якій проходить у…
У Дніпрі на випадок відсутності води для містян зробили свердловини…