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У Дніпрі горів шиномонтаж

Сьогодні 14:51
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Сьогодні, 13 жовтня, о 01:35 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Павлова у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі горів шиномонтаж

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Прибувши, вони встановили, що займання виникло у металевій споруді шиномонтажу.

Полум’я локалізували о 01:56 та ліквідували о 02:07. Вогонь пошкодив обладнання та знищив внутрішню обшивку стін. Загальна площа пожежі склала 30 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До ліквідації займання залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі горів шиномонтаж

Новости Днепра про У Дніпрі горів шиномонтаж

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