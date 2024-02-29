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У Дніпрі горів гараж з легковиком всередині (ФОТО)

Сьогодні 16:18
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Що стало причиною займання - поки невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі горів гараж з легковиком всередині (ФОТО)

Сьогодні, 29 лютого, об 11:50 на лінію «101» повідомили про пожежу у провулку Тонконіг Шевченківського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що на території приватного домоволодіння горить гараж з легковиком всередині. Також вогонь перекинувся і на прибудову. Площа займання склала 65 квадратних метрів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі горів гараж з легковиком всередині (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі горів гараж з легковиком всередині (ФОТО)

Пожежу ліквідували о 13:34. Автівка вигоріла повністю.

Новости Днепра про У Дніпрі горів гараж з легковиком всередині (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі горів гараж з легковиком всередині (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі горів гараж з легковиком всередині (ФОТО)

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучили 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі горів гараж з легковиком всередині (ФОТО)Українська

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