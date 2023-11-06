У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: постраждали жінка та чоловік

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить двокімнатна квартира, розташована на сьомому поверсі 16-поверхового житлового будинку.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На жаль, постраждали 53-річний чоловік та 77-річна жінка. Їх із попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння – госпіталізували до лікарні.
Займання локалізували о 02:20 та ліквідували о 02:41. Вогонь пошкодив домашнє майно в одній із кімнат квартири на площі 1 кв. м.
До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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