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У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: постраждали жінка та чоловік

Сьогодні 08:40
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Сьогодні вночі, 6 листопада, на лінію "101" повідомили про пожежу в одній із квартир багатоповерхівки у провулку Джинчарадзе.

Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: постраждали жінка та чоловік

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить двокімнатна квартира, розташована на сьомому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На жаль, постраждали 53-річний чоловік та 77-річна жінка. Їх із попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння – госпіталізували до лікарні.

Займання локалізували о 02:20 та ліквідували о 02:41. Вогонь пошкодив домашнє майно в одній із кімнат квартири на площі 1 кв. м.

До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: постраждали жінка та чоловікУкраїнська

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