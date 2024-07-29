У Дніпрі двоє 13-річних дівчат отруїлися димом на пожежі

У Дніпрі горів будинок.

Двоє дівчат постраждали на пожежі у Дніпрі, повідомили в ДСНС.

Ввечері 29 липня на вулиці Айдарівській зайнявся дах будинку та майно всередині на площі 30 кв.м.

За попереднім діагнозом медиків, двоє 13-річних дівчат отримали отруєння продуктами горіння. Їх направили на обстеження до лікарні.

Пожежу ліквідовано о 18:04.

Нагадаємо, за добу виникло 74 пожежі в екосистемах Дніпропетровщини – зберігається V рівень небезпеки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: