У Дніпрі двоє 13-річних дівчат отруїлися димом на пожежі

Двоє дівчат постраждали на пожежі у Дніпрі, повідомили в ДСНС.
Ввечері 29 липня на вулиці Айдарівській зайнявся дах будинку та майно всередині на площі 30 кв.м.
За попереднім діагнозом медиків, двоє 13-річних дівчат отримали отруєння продуктами горіння. Їх направили на обстеження до лікарні.
Пожежу ліквідовано о 18:04.
Нагадаємо, за добу виникло 74 пожежі в екосистемах Дніпропетровщини – зберігається V рівень небезпеки.
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