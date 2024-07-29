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У Дніпрі двоє 13-річних дівчат отруїлися димом на пожежі

Сьогодні 19:19
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У Дніпрі горів будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє 13-річних дівчат отруїлися димом на пожежі

Двоє дівчат постраждали на пожежі у Дніпрі, повідомили в ДСНС. 

Ввечері 29 липня на вулиці Айдарівській зайнявся дах будинку та майно всередині на площі 30 кв.м.

За попереднім діагнозом медиків, двоє 13-річних дівчат отримали отруєння продуктами горіння. Їх направили на обстеження до лікарні.

Пожежу ліквідовано о 18:04.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє 13-річних дівчат отруїлися димом на пожежі

Нагадаємо, за добу виникло 74 пожежі в екосистемах Дніпропетровщини – зберігається V рівень небезпеки.

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Новости Днепра про У Дніпрі двоє 13-річних дівчат отруїлися димом на пожежіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі двоє 13-річних дівчат отруїлися димом на пожежіРусский

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