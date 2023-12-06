У Дніпрі чули вибух: що відомо

Сьогодні, 6 грудня, під вечір у Дніпрі було чутно вибух.
Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що у напрямку на місто летить ракета.
Увага! Ракета на Дніпро! – йшлося у повідомленні.
Будь ласка, будьте у безпечних місцях!
Чекаємо на офіційну інформацію!
Оновлено: о 17:13 дали відбій!
Також пізніше у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що було знищено керовану авіаційну ракету Х-59!
Не забуваємо про заходи безпеки під час повітряних тривог! – закликали військові.
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