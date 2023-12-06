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У Дніпрі чули вибух: що відомо

Сьогодні 17:11
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Тривога триває, будьте в безпечних місцях!

Новости Днепра про У Дніпрі чули вибух: що відомо

Сьогодні, 6 грудня, під вечір у Дніпрі було чутно вибух.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що у напрямку на місто летить ракета.

Увага! Ракета на Дніпро! – йшлося у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі чули вибух: що відомо

Будь ласка, будьте у безпечних місцях!

Чекаємо на офіційну інформацію!

Оновлено: о 17:13 дали відбій!

Також пізніше у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що було знищено керовану авіаційну ракету Х-59!

Не забуваємо про заходи безпеки під час повітряних тривог! – закликали військові. 

Новости Днепра про У Дніпрі чули вибух: що відомо

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Новости Днепра про У Дніпрі чули вибух: що відомоУкраїнська

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