У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракети

Будьте обережні!

Учора, 15 березня, на лінію “101” мешканець Дніпра повідомив, що знайшов під час прогулянки підозрілий предмет. Сталося це у Новокодацькому районі.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Піротехніки оперативно прибули на місце. Виявилося, що знайдений предмет – це бойова частина крилатої ракети Х-101. ДСНС-ники вивезли її у безпечне місце та знищили.

Важливо: якщо ви знайшли підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте 101 чи 102!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиці.

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