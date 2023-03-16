У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракети

Учора, 15 березня, на лінію “101” мешканець Дніпра повідомив, що знайшов під час прогулянки підозрілий предмет. Сталося це у Новокодацькому районі.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Піротехніки оперативно прибули на місце. Виявилося, що знайдений предмет – це бойова частина крилатої ракети Х-101. ДСНС-ники вивезли її у безпечне місце та знищили.
Важливо: якщо ви знайшли підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте 101 чи 102!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиці.
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