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У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракети

Сьогодні 09:58
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Будьте обережні!
Новости Днепра про У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракети

Фото ілюстративне.

Учора, 15 березня, на лінію “101” мешканець Дніпра повідомив, що знайшов під час прогулянки підозрілий предмет. Сталося це у Новокодацькому районі.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Піротехніки оперативно прибули на місце. Виявилося, що знайдений предмет – це бойова частина крилатої ракети Х-101. ДСНС-ники вивезли її у безпечне місце та знищили.

Важливо: якщо ви знайшли підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте 101 чи 102!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиці.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракетиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракетиРусский

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