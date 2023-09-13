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  • У Дніпрі чоловік застряг головою в металевих поручнях на сходовій клітині

У Дніпрі чоловік застряг головою в металевих поручнях на сходовій клітині

Сьогодні 07:15
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Цей жахливий інцидент стався учора, 12 вересня.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік застряг головою в металевих поручнях на сходовій клітині

О 21:24 на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що в одній із багатоповерхівок на вулиці Мурманська чоловік застряг головою в металевих поручнях на сходовій клітині

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що чоловік з власної необережності впав та випадково застряг головою між сходами та металевою конструкцією поручнів.

ДСНС-ники за допомогою спеціального інструмента розпилили поручень та звільнили голову чоловіка з пастки. 

В якому стані постраждалий – не повідомляється.

До місця виклику залучили 3 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік застряг головою в металевих поручнях на сходовій клітині

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік застряг головою в металевих поручнях на сходовій клітиніУкраїнська

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