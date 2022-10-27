У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамваю №9

Там трамвай №9 збив чоловіка. На жаль, він загинув.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На місці події працюють рятувальники та правоохоронці.
Тимчасово рух трамваїв у напрямку Старомостової площі зупинено.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі жінка викинула немовля у вигрібну яму: коментар правоохоронців.
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Александра Лучка
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