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У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамваю №9

Сьогодні 16:48
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Сьогодні, 27 жовтня, у Дніпрі на вулиці Любарського сталася трагедія.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамваю №9

Там трамвай №9 збив чоловіка. На жаль, він загинув.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

Тимчасово рух трамваїв у напрямку Старомостової площі зупинено.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамваю №9

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамваю №9

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі жінка викинула немовля у вигрібну яму: коментар правоохоронців.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамваю №9Українська

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