У Дніпрі чоловік підпалив свою квартиру та погрожував підірвати багатоповерхівку

Мешканець багатоповерхівки на вулиці Кожем’яки спочатку підпалив свою квартиру, а потім погрожував підірвати будинок, пише телеграм-канал «Дніпро Оперативний. Війна». У дворі зібралися очевидці, з квартири валив густий дим.
Дніпрянин явно був в неадекватному стані, сварився та погрожував гранатою. На місце викликали правоохоронців та рятувальників. Співробітники ДСНС відкрили двері у квартиру чоловіка та загасили пожежу. Поліціянти утихомирили чоловіка, відібрали у нього гранату та передали медикам.
Дебошира забрали в одну із лікарень міста, повідомляється, що це не перший такий випадок. Раніше він вже підпалював свою квартиру.
Читайте також:
Автор:
Чоловік дивом вижив.
З 7 жовтня в Україні набув чинності закон 2310-IX, який,…
Клієнти Укрпошти тижнями не можуть отримати свої посилки, оскільки їх…
За останні тижні ціни на яйця суттєво зросли.