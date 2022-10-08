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  • У Дніпрі чоловік підпалив свою квартиру та погрожував підірвати багатоповерхівку

У Дніпрі чоловік підпалив свою квартиру та погрожував підірвати багатоповерхівку

Сьогодні 12:13
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У пятницю, 7 жовтня, на вулиці Кожемяки було неспокійно.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік підпалив свою квартиру та погрожував підірвати багатоповерхівку

Мешканець багатоповерхівки на вулиці Кожем’яки спочатку підпалив свою квартиру, а потім погрожував підірвати будинок, пише телеграм-канал «Дніпро Оперативний. Війна». У дворі зібралися очевидці, з квартири валив густий дим.

Дніпрянин явно був в неадекватному стані, сварився та погрожував гранатою. На місце викликали правоохоронців та рятувальників. Співробітники ДСНС відкрили двері у квартиру чоловіка та загасили пожежу. Поліціянти утихомирили чоловіка, відібрали у нього гранату та передали медикам.

Дебошира забрали в одну із лікарень міста, повідомляється, що це не перший такий випадок. Раніше він вже підпалював свою квартиру.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік підпалив свою квартиру та погрожував підірвати багатоповерхівкуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік підпалив свою квартиру та погрожував підірвати багатоповерхівкуРусский

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