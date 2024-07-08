У Дніпрі через відключення світла кількість заявок до міської аварійної служби щодо електропостачання зросла щонайменше вдвічі

У Дніпрі міська аварійна служба проводить ревізію щитових у житлових будинках комунальної власності, аби запобігти різним несправним ситуаціям, пов’язаним з відключенням світла.

За останній час через постійні відключення світла кількість заявок до аварійної служби щодо електропостачання зросла щонайменше вдвічі. Провели ревізію щитових і усунули несправності й у будинках № 2 та № 6 по вул. Бориса Мозолевського.

«Через віялові відключення світла проводимо ревізію щитових у будинках комунальної власності, які обслуговуємо, аби запобігти займанню чи іншим аварійним ситуаціям. Через те, що зараз постійно вимикають світло, а відтак — послаблюються контакти, можуть виникати проблеми з електропостачанням. При виявленні несправностей, якщо є можливість, то на місці їх одразу і усуваємо. Як, наприклад, у цьому будинку за адресою: вул. Бориса Мозолевського, 2 . Тут замінили запобіжник і його тримач. Є ситуації, коли замінювати потрібно рубильник. Тоді формуємо заявку і виїжджає на місце інша ремонтна бригада», — каже співробітник міської аварійної служби Роман Ждановський.

Мешканка згаданої багатоповерхівки Зінаїда Ізвекова схвалює проведення ревізії та ремонт щитових.

«Дуже добре, що міська аварійна служба працює на запобігання проблемі. Приїхала бригада, усе перевірила — замінила обладнання у щитовій, аби не виникла аварійна ситуація», — підкреслила пані Зінаїда.

За словами представника департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Єгора Худякова, ремонти за заявками мешканців міська аварійна служба виконує як планові, так і аварійні.

«За останній місяць міська аварійна служба обробила більше ніж тисячу заявок. Через відключення світла їхня кількість зросла щонайменше вдвічі. Наприклад, якщо раніше за день обробляли 15-16 заявок щодо електропостачання, то зараз їх понад 30. Десь не витримують розподільчі автомати, проводка — бригади аварійної служби все ремонтують. Паралельно фахівці міської аварійки готують житлові будинки до опалювального сезону: ремонтують чи замінюють систему опалення. В цілому за день опрацьовують близько 50-ти заявок», — сказав Єгор Худяков.

Звертатися до Міської аварійної служби щодо електро-, водо-, теплопостачання та каналізації можна за телефоном: 736-10-02.

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