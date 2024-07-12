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У Дніпрі через спеку світло відключатимуть частіше: нові графіки ЦЕК

Сьогодні 12:32
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Оприлюднили нові графіки відключень для абонентів ЦЕК.

Новости Днепра про У Дніпрі через спеку світло відключатимуть частіше: нові графіки ЦЕК

У зв’язку з розпорядженням Укренерго про зміну в графіках відключень на 12 липня, в абонентів ЦЕК світло відключатимуть за зміненим розкладом.

Про це повідомили в Telegram-каналі Центральної Енергетичної Компанії.

Сьогодні з 14:00 до 24:00 діятимуть наступні черги:

  • 1 черга:
    – з 14:00 до 16:00;
    – з 19:00 до 24:00.
  • 2 черга:
    – з 16:00 до 19:00;
    – з 22:00 до 24:00.
  • 3 черга:
    – з 16:00 до 22:00.
  • 4 черга:
    – з 14:00 до 21:00.
  • 5 черга:
    – з 14:00 до 16:00;
    – з 19:00 до 24:00.
  • 6 черга:
    – з 14:00 до 19:00;
    – з 21:00 до 24:00.

Зазначимо, що графіки до 14:00 діють за попереднім розкладом, про який ми писали сьогодні.

Cтаном на 12:30 застосувуються відключення 1, 2 та 5 черги.

За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. А також, те, до якої черги відноситься ваше місце проживання, можна дізнатися на офіційному сайті компанії.

Ознайомитися з графіками стабілізаційних відключень абонентів ДТЕК, а також перевірити відношення свого адресу проживання до певної групи відключень можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті

Нагадаємо, у Дніпрі створили нові графіки відключень світла. Окрім цього, нещодавно ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла. 

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Новости Днепра про У Дніпрі через спеку світло відключатимуть частіше: нові графіки ЦЕКУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через спеку світло відключатимуть частіше: нові графіки ЦЕКРусский

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