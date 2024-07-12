У Дніпрі через спеку світло відключатимуть частіше: нові графіки ЦЕК

Оприлюднили нові графіки відключень для абонентів ЦЕК.

У зв’язку з розпорядженням Укренерго про зміну в графіках відключень на 12 липня, в абонентів ЦЕК світло відключатимуть за зміненим розкладом.

Про це повідомили в Telegram-каналі Центральної Енергетичної Компанії.

Сьогодні з 14:00 до 24:00 діятимуть наступні черги:

1 черга:

– з 14:00 до 16:00;

– з 19:00 до 24:00.

– з 14:00 до 16:00; – з 19:00 до 24:00. 2 черга:

– з 16:00 до 19:00;

– з 22:00 до 24:00.

– з 16:00 до 19:00; – з 22:00 до 24:00. 3 черга:

– з 16:00 до 22:00.

– з 16:00 до 22:00. 4 черга:

– з 14:00 до 21:00.

– з 14:00 до 21:00. 5 черга:

– з 14:00 до 16:00;

– з 19:00 до 24:00.

– з 14:00 до 16:00; – з 19:00 до 24:00. 6 черга:

– з 14:00 до 19:00;

– з 21:00 до 24:00.

Зазначимо, що графіки до 14:00 діють за попереднім розкладом, про який ми писали сьогодні.

Cтаном на 12:30 застосувуються відключення 1, 2 та 5 черги.

За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. А також, те, до якої черги відноситься ваше місце проживання, можна дізнатися на офіційному сайті компанії.

Ознайомитися з графіками стабілізаційних відключень абонентів ДТЕК, а також перевірити відношення свого адресу проживання до певної групи відключень можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.

Нагадаємо, у Дніпрі створили нові графіки відключень світла. Окрім цього, нещодавно ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: