У Дніпрі через спеку світло відключатимуть частіше: нові графіки ЦЕК

У зв’язку з розпорядженням Укренерго про зміну в графіках відключень на 12 липня, в абонентів ЦЕК світло відключатимуть за зміненим розкладом.
Про це повідомили в Telegram-каналі Центральної Енергетичної Компанії.
Сьогодні з 14:00 до 24:00 діятимуть наступні черги:
Зазначимо, що графіки до 14:00 діють за попереднім розкладом, про який ми писали сьогодні.
Cтаном на 12:30 застосувуються відключення 1, 2 та 5 черги.
За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. А також, те, до якої черги відноситься ваше місце проживання, можна дізнатися на офіційному сайті компанії.
Ознайомитися з графіками стабілізаційних відключень абонентів ДТЕК, а також перевірити відношення свого адресу проживання до певної групи відключень можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.
Нагадаємо, у Дніпрі створили нові графіки відключень світла. Окрім цього, нещодавно ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі жінка отримала тепловий удар.
У ДніпроОВА розповіли, чому на Дніпропетровщині міліють річки.
Чотири пляжі на лівому березі мають проблеми.
Цього року у Дніпрі офіційно пляжний сезон не відкривали, хоч…