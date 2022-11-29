У Дніпрі через погане освітлення водій переїхав чоловіка, який лежав на дорозі

У Дніпрі через погане освітлення дороги машиною переїхали 21-річного хлопця.

Трагедія сталася вчора, 28 листопада, близько 19 години вечора. 25-річний водій рухався по вулиці Курсантській, і в якийсь момент переїхав чоловіка, який лежав на дорозі, пише Репортер.

Водій розповів, що чоловік начебто вже лежав на дорозі, а переїхав він перехожого через погане освітлення.

На місці події патрульні виявили невідомого чоловіка в зоні пішоходного переходу без ознак життя. Лікарі швидкої констатували його смерть. Чи був загиблий живим до того, як на нього наїхали встановлять медики.

Відомо, що загиблому було 21 рік.

Нагадаємо, що зараз через відсутність вуличного освітлення побільшало ДТП. Патрульна поліція просить перехожих носити світловідбивачі або хоча б переходити дорогу з ліхтариком в руках. Це допоможе водіям і збереже вам життя.