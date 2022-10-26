У Дніпрі через п’яного чоловіка перекинувся автомобіль з хлібом

Про це повідомляє “Інформатор”.
За словами водія вантажівки, він рухався по Донецькому шосе в третій смузі в напрямку Підгородного. У цей момент по дорозі йшов п’яний чоловік. Щоб не збити його, водій повернув ліворуч та врізався в огорожу.
“ГАЗель” перевернулась на бік, а хліб, який був всередині, розкидало по дорозі.
На щастя, ніхто не постраждав.
Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці.
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