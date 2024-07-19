Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі через ДТП біля цирку збирається величезний затор та стоять тролейбуси

У Дніпрі через ДТП біля цирку збирається величезний затор та стоять тролейбуси

Сьогодні 10:53
просмотров

У Дніпрі біля цирку сталася ДТП, через яку до Центрального мосту збирається величезний затор.

Новости Днепра про У Дніпрі через ДТП біля цирку збирається величезний затор та стоять тролейбуси

У п’ятницю, 19 липня, на Січеславській Набережній, біля цирку, сталася незначна ДТП. Про це повідомляють у Ситуаційному центрі Дніпра.

У бік вулиці Європейської, а також перед Центральним мостом формується величезний затор. 

Також ускладнено рух громадського транспорту. Тролейбуси стоять.

Зважайте при плануванні маршруту. 

Новости Днепра про У Дніпрі через ДТП біля цирку збирається величезний затор та стоять тролейбуси

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через ДТП біля цирку збирається величезний затор та стоять тролейбусиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:43
    У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса

    У Дніпрі оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт тепер…

    Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото

    Вузи Дніпра зосереджені здебільшого на проспекті Науки, частина – на…

    У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:16
    У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка

    Графіки відключень у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському визнали несправедливими.

    СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:13
    СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ

    Футбольний клуб Дніпро-1 виключили зі змагань УПЛ.

    Наверх