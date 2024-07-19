У Дніпрі через ДТП біля цирку збирається величезний затор та стоять тролейбуси

У Дніпрі біля цирку сталася ДТП, через яку до Центрального мосту збирається величезний затор.

У п’ятницю, 19 липня, на Січеславській Набережній, біля цирку, сталася незначна ДТП. Про це повідомляють у Ситуаційному центрі Дніпра.

У бік вулиці Європейської, а також перед Центральним мостом формується величезний затор.

Також ускладнено рух громадського транспорту. Тролейбуси стоять.

Зважайте при плануванні маршруту.

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