У Дніпрі через ДТП біля цирку збирається величезний затор та стоять тролейбуси

У п’ятницю, 19 липня, на Січеславській Набережній, біля цирку, сталася незначна ДТП. Про це повідомляють у Ситуаційному центрі Дніпра.
У бік вулиці Європейської, а також перед Центральним мостом формується величезний затор.
Також ускладнено рух громадського транспорту. Тролейбуси стоять.
Зважайте при плануванні маршруту.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт тепер…
Вузи Дніпра зосереджені здебільшого на проспекті Науки, частина – на…
Графіки відключень у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському визнали несправедливими.
Футбольний клуб Дніпро-1 виключили зі змагань УПЛ.