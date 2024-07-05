У Дніпрі через численні ДТП в центрі міста утворилися затори (ФОТО) - Днепр Инфо
У Дніпрі через численні ДТП в центрі міста утворилися затори (ФОТО)
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Сегодня 19:52

Аварійний вечір у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі через численні ДТП в центрі міста утворилися затори (ФОТО)

У п’ятницю, 5 липня, у Дніпрі аварійний вечір. Деякі ДТП трапилися через негоду, яка накрила місто під вечір, а деякі аварії відбулися через необачність водіїв.

Зокрема, на Січеславській Набережній затор через ДТП за участі автобуса та легковика

Новости Днепра про У Дніпрі через численні ДТП в центрі міста утворилися затори (ФОТО)

Затор через ще одну аварію, яка сталася на перетині вулиць Бородинська — Короленка.

ДТП біля РАЦСу в бік центру міста.

Новости Днепра про У Дніпрі через численні ДТП в центрі міста утворилися затори (ФОТО)

Затори також на Слобожанському проспекті та Новому мосту. 

Більшість ДТП вже вдалося врегулювати, тому рух потроху відновлюється. 

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Новости Днепра про У Дніпрі через численні ДТП в центрі міста утворилися затори (ФОТО)Українська

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