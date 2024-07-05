У п’ятницю, 5 липня, у Дніпрі аварійний вечір. Деякі ДТП трапилися через негоду, яка накрила місто під вечір, а деякі аварії відбулися через необачність водіїв.
Зокрема, на Січеславській Набережній затор через ДТП за участі автобуса та легковика
Затор через ще одну аварію, яка сталася на перетині вулиць Бородинська — Короленка.
ДТП біля РАЦСу в бік центру міста.
Затори також на Слобожанському проспекті та Новому мосту.
Більшість ДТП вже вдалося врегулювати, тому рух потроху відновлюється.
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