У Дніпрі через численні ДТП в центрі міста утворилися затори (ФОТО)

Аварійний вечір у Дніпрі.

У п’ятницю, 5 липня, у Дніпрі аварійний вечір. Деякі ДТП трапилися через негоду, яка накрила місто під вечір, а деякі аварії відбулися через необачність водіїв.

Зокрема, на Січеславській Набережній затор через ДТП за участі автобуса та легковика

Затор через ще одну аварію, яка сталася на перетині вулиць Бородинська — Короленка.

ДТП біля РАЦСу в бік центру міста.

Затори також на Слобожанському проспекті та Новому мосту.

Більшість ДТП вже вдалося врегулювати, тому рух потроху відновлюється.

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