У Дніпрі через аварію стоїть весь центр: подробиці

Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Юліуша Словацького сталася аварія.

Там зіткнулися Land Rover та Mercedes.

Відео моменту опублікували у соціальній мережі.

На кадрах видно, що Land Rover врізався в бік Mercedes, від чого останній ледь не перекинувся і мало не збив жінку з дітьми на тротуарі. Після цього Mercedes розвернувся та врізався в огорожу.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Але на цій ділянці дороги рух ускладнено. Тому враховуйте цю інформацію, щоб не провести вечір у заторі!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на переході фура збила жінку (ВІДЕО).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: