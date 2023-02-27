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У Дніпрі через аварію стоїть весь центр: подробиці

Сьогодні 17:50
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Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Юліуша Словацького сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі через аварію стоїть весь центр: подробиці

Там зіткнулися Land Rover та Mercedes.

Відео моменту опублікували у соціальній мережі.

На кадрах видно, що Land Rover врізався в бік Mercedes, від чого останній ледь не перекинувся і мало не збив жінку з дітьми на тротуарі. Після цього Mercedes розвернувся та врізався в огорожу.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Але на цій ділянці дороги рух ускладнено. Тому враховуйте цю інформацію, щоб не провести вечір у заторі! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на переході фура збила жінку (ВІДЕО).

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Новости Днепра про У Дніпрі через аварію стоїть весь центр: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через аварію стоїть весь центр: подробиціРусский

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