У Дніпрі через аварію стоїть весь центр: подробиці

Там зіткнулися Land Rover та Mercedes.
Відео моменту опублікували у соціальній мережі.
На кадрах видно, що Land Rover врізався в бік Mercedes, від чого останній ледь не перекинувся і мало не збив жінку з дітьми на тротуарі. Після цього Mercedes розвернувся та врізався в огорожу.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Але на цій ділянці дороги рух ускладнено. Тому враховуйте цю інформацію, щоб не провести вечір у заторі!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на переході фура збила жінку (ВІДЕО).
Читайте також:
Автор:
1990-ті роки були нещодавно, але сам Дніпро за цей час…
У Дніпрі відомий телеведучий зустрівся зі школярами.
У Дніпрі в парку «Новокодацький» облаштували укриття.
На Дніпропетровщині знайшли підлітка, який ледь не вбив машиніста.