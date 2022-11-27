У Дніпрі буде дощ: погода на 27 листопада

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Невеликий дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише до вечора. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 2,7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 27 листопада:
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