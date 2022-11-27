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У Дніпрі буде дощ: погода на 27 листопада

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про У Дніпрі буде дощ: погода на 27 листопада

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Невеликий дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише до вечора. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 2,7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 листопада:

  • Якщо йде сніг – у травні литимуть дощі.
  • Якщо похмуро за вікном – чекай на теплу зиму.
  • Ясний день – рік буде неврожайним.
  • Сильно каркають ворони – до відлиги.

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Новости Днепра про У Дніпрі буде дощ: погода на 27 листопадаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі буде дощ: погода на 27 листопадаРусский

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