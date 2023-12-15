У Дніпрі біля цвинтаря знайшли снаряд часів Другої світової війни

Рятувальники забрали та знешкодили небезпечну знахідку.

Днями у Дніпрі біля одного із цвинтарів містяни виявили снаряд АС-122 мм часів Другої світової війни. Дніпряни відразу зателефонували на лінію “101”.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Рятувальники оперативно прибули на місце та забрали небезпечну знахідку. Пізніше снаряд знешкодили на підривному майданчику за межами міста.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що з’явилися подробиці “мінування” школи №130 у Дніпрі: евакуювали 250 людей.

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