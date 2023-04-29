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  • У Дніпрі біля SOHO зібралися десятки військових та активістів: коментар поліції

У Дніпрі біля SOHO зібралися десятки військових та активістів: коментар поліції

Сьогодні 19:18
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Нещодавно в закладі SOHO стався конфлікт між працівниками ТЦК та власницею.
Новости Днепра про У Дніпрі біля SOHO зібралися десятки військових та активістів: коментар поліції

Фото ТГ-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

Відео сварки опублікували в соцмережах. Співробітники Територіального центру комплектування зайшли до приміщення клубу та хотіли перевірити документи у відвідувачів. Втім, їм завадила власниця закладу, яка почала вимагати, щоб вони пішли геть. Вона досить емоційно проганяла військових.

Після оприлюднення відео військовослужбовець та лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась вступився за військових та запросив охочих на суботню «вечірку» у SOHO.

Сьогодні, 29 квітня, після 17:00 у закладі почали збиратися військові та активісти. Вони вимагали зустрічі з власницею закладу та хотіли, щоб вона вибачилась за свої дії на відео.

Також на місце події прибули правоохоронці. Ситуацію прокоментував Володимир Богоніс, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У цьому закладі було грубо відмовлено у проведенні своєї діяльності як військовослужбовцям ТЦК, так і поліцейським. Власниця закладу в досить грубій формі висловилася на адресу тих людей, які прийшли виконувати своє завдання. Тому сьогодні прийшли військові, щоб власниця вибачилася за свої слова та свою поведінку. Ми як поліція тут для того, щоб забезпечити порядок, але, як бачимо, ніхто не збирається нічого порушувати. Спілкування йде в досить коректній формі. Було би правильно, якби власниця прийшла би та вибачилася, – сказав він.

Тим часом на дверях в SOHO наклеїли запрошення в Шевченківський ТЦК Дніпра!

Новости Днепра про У Дніпрі біля SOHO зібралися десятки військових та активістів: коментар поліції

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Новости Днепра про У Дніпрі біля SOHO зібралися десятки військових та активістів: коментар поліціїУкраїнська

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