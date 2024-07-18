У Дніпрі біля Мост-Сіті поселилася зграя різнокольорових щурів (відео)

Зграю щурів помітили мешканці у центрі Дніпра.

Зграя пацюків бігала навколо сміттєвих баків біля популярного ТРЦ “Мост-Сіті”. Містяни зафільмували прогулянку щурів та виклали відео з ними у місцевому телеграм-каналі.

Там також зазначили, що пацюків стало більше і вони всі мають різне забарвлення. Ймовірно щури мають нори біля сміттєвих баків та коли закінчується їжа вилазять на вулицю.

Зазначимо, що щури є переносниками небезпечних захворювань, таких як холера, туберкульоз, лептоспіроз та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі по всій Набережній Перемоги невідомі розкидали отруту для щурів.

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