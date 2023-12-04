У Дніпрі біля МакДональдз на Перемозі зіткнулися дві автівки: через ДТП збирається затор

У понеділок 4 грудня, навпроти МакДональдз на Перемозі сталася ДТП. Не розминулися дві автівки. Машини зіткнулися на кільці, у напрямку центру міста.
На місці вже працює патрульна поліція, повідомляє dnepr.info.
Про травмованих чи постраждалих інформації немає.
Через ДТП збирається затор. Врахуйте, при плануванні поїздок містом.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі знайшли жінку з колото-різаними травмами. Тіло виявили в покинутій будівлі. Поліція підозрює, що це було умисне убивство, втім слідство триває. Також на Макарова водій Peugeot збив 13-річну дівчинку, яка зараз перебуває у лікарні з численними травмами.
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Наразі триває слідство.
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