У Дніпрі біля Коси на Перемозі чоловік провалився в ополонку: тіло діставали рятувальники

Незважаючи на те, що зараз морози не надто великі і лід крихкий, знаходяться “екстремали”, які все ж йдуть на кригу.
Так, сьогодні, 24 лютого, о 08:49 на лінію «101» повідомили, що на замерзлій водоймі у районі коси на житловому масиві Перемога-5 біля ополонки лежать особисті речі, але поруч з ними нікого немає.
На місце прибули рятувальники. Вони виявили під кригою у 10-ти метрах від берега тіло загиблого чоловіка. Його передали поліцейським.
Будь ласка, не ризикуйте, бережіть своє життя.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі посеред річки чоловік дрейфував на крижині: коментар поліції.
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