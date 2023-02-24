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  • У Дніпрі біля Коси на Перемозі чоловік провалився в ополонку: тіло діставали рятувальники

У Дніпрі біля Коси на Перемозі чоловік провалився в ополонку: тіло діставали рятувальники

Сьогодні 11:26
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Будьте обережні!

Новости Днепра про У Дніпрі біля Коси на Перемозі чоловік провалився в ополонку: тіло діставали рятувальники

Незважаючи на те, що зараз морози не надто великі і лід крихкий, знаходяться “екстремали”, які все ж йдуть на кригу.

Так, сьогодні, 24 лютого, о 08:49 на лінію «101» повідомили, що на замерзлій водоймі у районі коси на житловому масиві Перемога-5 біля ополонки лежать особисті речі, але поруч з ними нікого немає.

На місце прибули рятувальники. Вони виявили під кригою у 10-ти метрах від берега тіло загиблого чоловіка. Його передали поліцейським.

Новости Днепра про У Дніпрі біля Коси на Перемозі чоловік провалився в ополонку: тіло діставали рятувальники

Новости Днепра про У Дніпрі біля Коси на Перемозі чоловік провалився в ополонку: тіло діставали рятувальники

Будь ласка, не ризикуйте, бережіть своє життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі посеред річки чоловік дрейфував на крижині: коментар поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі біля Коси на Перемозі чоловік провалився в ополонку: тіло діставали рятувальникиУкраїнська

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