У Дніпрі берег у сквері Прибережному покрився водоростями (ФОТО)

Річку Дніпро заполонили водорості.

Про це повідомляє Dnepr.info.

У сквері Прибережний річка Дніпро помітно позеленіла. На поверхні води видно водорості, які заполонили всю прибережну акваторію.

Проте це явище не нове. Щорічно в середині літа Дніпро зацвітає водоростями та іншими річковими рослинами, які перетворюють цю водойму на смердюче болото.

Поки що ситуація не критична, але купатися чи гуляти тут не зовсім приємно.

Біля берега виросли кущі водоростей. Іноді акваторію річки очищають від рослин-шкідників, але згодом вони виростають заново.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через спеку Дніпро потроху перетворюється на болото. А ось на Дніпропетровщині на водоймах помітили реліктову рослину, яка вбиває все живе.

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