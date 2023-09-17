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У Дніпрі автівка врізалась в АЗС: працівниця заправки потрапила до лікарні

Сьогодні 10:48
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У Дніпрі вчора ввечері сталося ДТП на проспекті Богдана Хмельницького.

Новости Днепра про У Дніпрі автівка врізалась в АЗС: працівниця заправки потрапила до лікарні

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний. 

Як повідомляють ЗМІ, водій автомобіля Daewoo не достатньо безпечно скоював маневр і зіткнувся з автомобілем Toyota.

Через це водій Toyoya зачепив іншу автівку і врізався в будівлю заправки. 

Працівниця АЗС “ОККО” отримала травми та була госпіталізована швидкою. 

У будівлі вибило вікна та шибки.

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Новости Днепра про У Дніпрі автівка врізалась в АЗС: працівниця заправки потрапила до лікарніУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі автівка врізалась в АЗС: працівниця заправки потрапила до лікарніРусский

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