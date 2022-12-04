У Дніпрі 5 грудня електротранспорт не вийде на лінії

Департамент транспорту ДМР повідомляє, що завтра, 5 грудня, будуть проводитися роботи зі стабілізації енергосистеми країни. Злишатися відключеними будуть тягові підстанції, від яких живиться руховий склад електротранспорту.
У Дніпрі буд зупинна робота тролейбусів та трамваїв, тож продумайте завчасно альтернативні види транспорту.Елизавета Бельмас
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