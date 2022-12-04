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У Дніпрі 5 грудня електротранспорт не вийде на лінії

Сьогодні 19:40
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У Дніпрі через тяжку ситуацію в енергосистемі електротранспорт не вийде на лінії.

Департамент транспорту ДМР повідомляє, що завтра, 5 грудня,  будуть проводитися роботи зі стабілізації енергосистеми країни. Злишатися відключеними будуть тягові підстанції, від яких живиться руховий склад електротранспорту.

У Дніпрі буд зупинна робота тролейбусів та трамваїв, тож продумайте завчасно альтернативні види транспорту. 

Новости Днепра про У Дніпрі 5 грудня електротранспорт не вийде на лінії

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Новости Днепра про У Дніпрі 5 грудня електротранспорт не вийде на лініїУкраїнська

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