У Дніпрі 5 грудня електротранспорт не вийде на лінії

У Дніпрі через тяжку ситуацію в енергосистемі електротранспорт не вийде на лінії.

Департамент транспорту ДМР повідомляє, що завтра, 5 грудня, будуть проводитися роботи зі стабілізації енергосистеми країни. Злишатися відключеними будуть тягові підстанції, від яких живиться руховий склад електротранспорту.

У Дніпрі буд зупинна робота тролейбусів та трамваїв, тож продумайте завчасно альтернативні види транспорту.

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