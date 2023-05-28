У Дніпрі 28-річний чоловік стрибнув з Центрального моста у річку та вижив

У Дніпрі врятували чоловіка, який стрибнув з Центрального моста.

Як повідомили в ДСНС, близько 16 години до них звернулися поліціянти, які розповіли, що на Центральному мосту чоловік намагається стрибнути в річку.

На місце інциденту виїхали рятувальники. Приїхавши на міст, надзвичайники перевірили центральну частину переправи, але не знайшли чоловіка. Через декілька хвилин водолази знайшли містянина, який був на поверхні води.

Чоловік дивом вижив, його дістали з річки та на човні доправили до берега.

Ним виявився 28-річний мешканець Дніпра. Чоловіка передали медикам швидкої. У нього забій грудної клітини. Потерпілого відправили до лікарні.

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