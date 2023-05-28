Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі 28-річний чоловік стрибнув з Центрального моста у річку та вижив

У Дніпрі 28-річний чоловік стрибнув з Центрального моста у річку та вижив

Сьогодні 18:24
просмотров

У Дніпрі врятували чоловіка, який стрибнув з Центрального моста.

Новости Днепра про У Дніпрі 28-річний чоловік стрибнув з Центрального моста у річку та вижив

Як повідомили в ДСНС, близько 16 години до них звернулися поліціянти, які розповіли, що на Центральному мосту чоловік намагається стрибнути в річку. 

На місце інциденту виїхали рятувальники. Приїхавши на міст, надзвичайники перевірили центральну частину переправи, але не знайшли чоловіка. Через декілька хвилин водолази знайшли містянина, який був на поверхні води.

Чоловік дивом вижив, його дістали з річки та на човні доправили до берега. 

Ним виявився 28-річний мешканець Дніпра. Чоловіка передали медикам швидкої. У нього забій грудної клітини. Потерпілого відправили до лікарні. 

Новости Днепра про У Дніпрі 28-річний чоловік стрибнув з Центрального моста у річку та вижив

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 28-річний чоловік стрибнув з Центрального моста у річку та виживУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині стався спалах коронавірусу в пансіонаті для літніх людей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:57
    На Дніпропетровщині стався спалах коронавірусу в пансіонаті для літніх людей

    Втім, ситуація в межах норми.

    У Дніпрі в реанімації помер 12-річний хлопчик, якого вдарило струмом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:09
    У Дніпрі в реанімації помер 12-річний хлопчик, якого вдарило струмом

    Майже тиждень хлопчик провів у реанімації.

    У Дніпропетровській області змія заповзла до продуктового магазинчику
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:30
    У Дніпропетровській області змія заповзла до продуктового магазинчику

    Плазун навідався до кіоску у Вільногірську, що на Дніпропетровщині.

    У Дніпрі в АТБ повінь через потужну зливу, а в салонах тролейбусів стоїть вода (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:50
    У Дніпрі в АТБ повінь через потужну зливу, а в салонах тролейбусів стоїть вода (ВІДЕО)

    Центр Дніпра затопило дощем.

    Наверх