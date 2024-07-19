У Дніпрі 19 липня світла буде трохи більше: графіки відключень

У Дніпрі 19 липня діють графіки погодинних відключень.

Екстрені відключення, які були впроваджені минулої доби, 18 липня, скасовані. Про це повідомили у ДТЕК з посиланням на Укренерго. Тож Дніпропетровщина повернулась до графіків стабілізаційних відключень.

У п’ятницю 19 липня планують застосовувати м’якші графіки – 4 черги одночасно відключати не планують.

ЦЕК

Сьогодні, 19 липня, для абонентів Центральної енергетичної компанії з 00:00 до 24:00 діють наступні черги:

1 черга:

– з 02:00 до 05:00;

– з 09:00 до 13:00;

– з 17:00 до 21:00.

– з 02:00 до 05:00; – з 09:00 до 13:00; – з 17:00 до 21:00. 2 черга:

– з 02:00 до 05:00;

– з 09:00 до 13:00;

– з 17:00 до 21:00.

– з 02:00 до 05:00; – з 09:00 до 13:00; – з 17:00 до 21:00. 3 черга:

– з 05:00 до 08:00;

– з 13:00 до 17:00;

– з 21:00 до 23:00.

– з 05:00 до 08:00; – з 13:00 до 17:00; – з 21:00 до 23:00. 4 черга:

– з 05:00 до 09:00;

– з 13:00 до 17:00;

– з 21:00 до 24:00.

– з 05:00 до 09:00; – з 13:00 до 17:00; – з 21:00 до 24:00. 5 черга:

– з 00:00 до 02:00;

– з 08:00 до 13:00;

– з 17:00 до 21:00.

– з 00:00 до 02:00; – з 08:00 до 13:00; – з 17:00 до 21:00. 6 черга:

– з 02:00 до 05:00;

– з 13:00 до 17:00;

– з 21:00 до 24:00.

Станом на 07:00 застосовуються відключення 3 та 4 черг.

Зверніть увагу! Протягом дня графіки можуть змінюватися в залежності від розпоряджень Укренерго. Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналі енергетичної компанії, дізнатися детальніше про черги відключень – на сайті.

ДТЕК

В абонентів ДТЕК протягом усього дня діятимуть графіки стабілізаційних відключень згідно команд Укренерго.

Щодо відключень у світло-сірих зонах не повідомляється.

У пресслужбі енергетичної компані нагадали про те, що перемикання ліній можуть тривати 30-40 хвилин, у зв’язку з чим можливі зміщення у графіках. Перемикання відбуваються лише у сірій та світло-сірій зонах.

Нагадаємо, у графіках є три зони відключень:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.

Світло-сіра зона – відключення світла можливі- 3 години можливого відключення.

Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.

Ознайомитися з чергами відключень ДТЕК можна у чат-ботах: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі тимчасово закривають деякі супермаркети.

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