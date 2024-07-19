У Дніпрі 19 липня світла буде трохи більше: графіки відключень

Екстрені відключення, які були впроваджені минулої доби, 18 липня, скасовані. Про це повідомили у ДТЕК з посиланням на Укренерго. Тож Дніпропетровщина повернулась до графіків стабілізаційних відключень.
У п’ятницю 19 липня планують застосовувати м’якші графіки – 4 черги одночасно відключати не планують.
Сьогодні, 19 липня, для абонентів Центральної енергетичної компанії з 00:00 до 24:00 діють наступні черги:
Станом на 07:00 застосовуються відключення 3 та 4 черг.
Зверніть увагу! Протягом дня графіки можуть змінюватися в залежності від розпоряджень Укренерго. Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналі енергетичної компанії, дізнатися детальніше про черги відключень – на сайті.
В абонентів ДТЕК протягом усього дня діятимуть графіки стабілізаційних відключень згідно команд Укренерго.
Щодо відключень у світло-сірих зонах не повідомляється.
У пресслужбі енергетичної компані нагадали про те, що перемикання ліній можуть тривати 30-40 хвилин, у зв’язку з чим можливі зміщення у графіках. Перемикання відбуваються лише у сірій та світло-сірій зонах.
Нагадаємо, у графіках є три зони відключень:
Ознайомитися з чергами відключень ДТЕК можна у чат-ботах: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі тимчасово закривають деякі супермаркети.
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