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У Дніпрі 19 липня світла буде трохи більше: графіки відключень

Сьогодні 07:10
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У Дніпрі 19 липня діють графіки погодинних відключень.

Новости Днепра про У Дніпрі 19 липня світла буде трохи більше: графіки відключень

Екстрені відключення, які були впроваджені минулої доби, 18 липня, скасовані. Про це повідомили у ДТЕК з посиланням на Укренерго. Тож Дніпропетровщина повернулась до графіків стабілізаційних відключень.

У п’ятницю 19 липня планують застосовувати м’якші графіки – 4 черги одночасно відключати не планують. 

ЦЕК

Сьогодні, 19 липня, для абонентів Центральної енергетичної компанії з 00:00 до 24:00 діють наступні черги:

  • 1 черга:
    – з 02:00 до 05:00;
    – з 09:00 до 13:00;
    – з 17:00 до 21:00.
  • 2 черга:
    – з 02:00 до 05:00;
    – з 09:00 до 13:00;
    – з 17:00 до 21:00.
  • 3 черга:
    – з 05:00 до 08:00;
    – з 13:00 до 17:00;
    – з 21:00 до 23:00.
  • 4 черга:
    – з 05:00 до 09:00;
    – з 13:00 до 17:00;
    – з 21:00 до 24:00.
  • 5 черга:
    – з 00:00 до 02:00;
    – з 08:00 до 13:00;
    – з 17:00 до 21:00.
  • 6 черга:
    – з 02:00 до 05:00;
    – з 13:00 до 17:00;
    – з 21:00 до 24:00.

Станом на 07:00 застосовуються відключення 3 та 4 черг.

Зверніть увагу! Протягом дня графіки можуть змінюватися в залежності від розпоряджень Укренерго. Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналі енергетичної компанії, дізнатися детальніше про черги відключень – на сайті

ДТЕК

В абонентів ДТЕК протягом усього дня діятимуть графіки стабілізаційних відключень згідно команд Укренерго. 

Щодо відключень у світло-сірих зонах не повідомляється. 

У пресслужбі енергетичної компані нагадали про те, що перемикання ліній можуть тривати 30-40 хвилин, у зв’язку з чим можливі зміщення у графіках. Перемикання відбуваються лише у сірій та світло-сірій зонах. 

Нагадаємо, у графіках є три зони відключень: 

  • Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.
  • Світло-сіра зона – відключення світла можливі- 3 години можливого відключення.
  • Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.

Ознайомитися з чергами відключень ДТЕК можна у чат-ботах: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі тимчасово закривають деякі супермаркети.

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Новости Днепра про У Дніпрі 19 липня світла буде трохи більше: графіки відключеньУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 19 липня світла буде трохи більше: графіки відключеньРусский

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