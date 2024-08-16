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У Дніпрі 16 серпня пролунав вибух: що відомо

Сьогодні 11:08
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Жителі Дніпра почули вибух.

Новости Днепра про У Дніпрі 16 серпня пролунав вибух: що відомо

О 10:36 у Дніпрі оголосили повітряну тривогу. О 10:46 пролунав вибух.

Перед вибухом Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. 

За інформацією від речника Української добровольчої армії “Південь”, голови Громадської ради при Одесській ОВА Сергія Братчука, попередньо відомо, що росіяни запустили балістичну ракету 1х Іскандер-М. 

Новости Днепра про У Дніпрі 16 серпня пролунав вибух: що відомо

Очікуємо на офіційну інформацію від Дніпропетровської ОВА. 

Станом на 11:05 повітряна тривога триває. Загроза балістики зберігається. Перебувайте в безпечних місцях!

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Новости Днепра про У Дніпрі 16 серпня пролунав вибух: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 16 серпня пролунав вибух: що відомоРусский

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