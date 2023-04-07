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У Дніпрі 12 рятувальників гасили палаючий балкон на Поля (ФОТО)

Сьогодні 10:02
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У п'ятницю, 7 квітня, о 03:00 на лінію «101» повідомили про займання, що виникло в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на проспекті Олександра Поля.

Новости Днепра про У Дніпрі 12 рятувальників гасили палаючий балкон на Поля (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що горить балкон квартири, розташованої на другому поверсі.

Займання локалізували о 03:15 та ліквідували о 03:19. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 5 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі 12 рятувальників гасили палаючий балкон на Поля (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі 12 рятувальників гасили палаючий балкон на Поля (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську згорів будинок: загинула жінка та постраждав чоловік.

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Новости Днепра про У Дніпрі 12 рятувальників гасили палаючий балкон на Поля (ФОТО)Українська

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