У Дніпрі 12 рятувальників гасили палаючий балкон на Поля (ФОТО)

У п'ятницю, 7 квітня, о 03:00 на лінію «101» повідомили про займання, що виникло в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на проспекті Олександра Поля.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що горить балкон квартири, розташованої на другому поверсі.

Займання локалізували о 03:15 та ліквідували о 03:19. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 5 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську згорів будинок: загинула жінка та постраждав чоловік.

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