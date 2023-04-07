У Дніпрі 12 рятувальників гасили палаючий балкон на Поля (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що горить балкон квартири, розташованої на другому поверсі.
Займання локалізували о 03:15 та ліквідували о 03:19. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 5 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську згорів будинок: загинула жінка та постраждав чоловік.
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Александра Лучка
Автор:
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