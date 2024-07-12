У Дніпрі 12 липня світло відключатимуть протягом усієї доби: графіки

За розпорядженням Укренерго, у п’ятницю 12 липня графіки відключень діятимуть протягом всієї доби.
З самого ранку відключатимуть світло одночасно трьох черг, після 16:00 – чотирьох.
В абонентів приватних енергетичних компаній на 12 липня діють нижчезазначені графіки.
Графіки відключень:
Щодо відключень поза графіків абонентів ЦЕК наразі не повідомляється.
Станом на 07:10 застосовується відключення 3, 4 та 6 черги. Світло планують дати о 10:00.
За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. А список адрес можна отримати на офіційному сайті компанії.
Відключення світла у абонентів ДТЕК відбуватимуться згідно встановленого графіку “світло-сірих” стабілізаційних відключень.
Нагадаємо, графіки включають світло-сірі зони, що можуть збільшити тривалість можливих відключень до 7 годин поспіль для запобігання перевантаженням та аваріям.
Сьогодні, 12 липня, у зв’язку зі зростанням споживання електроенергії через спеку, застосовуватимуться відключення у світло-сірій зоні.
Зверніть увагу! Протягом доби можуть відбуватися зміни у графіках в залежності від споживання – його зростання чи спадання.
Ознайомитися з графіками стабілізаційних відключень абонентів ДТЕК, а також перевірити відношення свого адресу проживання до певної групи відключень можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.
Нагадаємо, у Дніпрі створили нові графіки відключень світла. Окрім цього, нещодавно ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.
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