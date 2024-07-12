У Дніпрі 12 липня світло відключатимуть протягом усієї доби: графіки

Сьогодні світла буде мало, ввечері - ще менше.

За розпорядженням Укренерго, у п’ятницю 12 липня графіки відключень діятимуть протягом всієї доби.

З самого ранку відключатимуть світло одночасно трьох черг, після 16:00 – чотирьох.

В абонентів приватних енергетичних компаній на 12 липня діють нижчезазначені графіки.

Абонентам ЦЕК

Графіки відключень:

1 черга:

– з 00:00 до 05:00;

– з 10:00 до 16:00;

– з 19:00 до 23:00.

– з 00:00 до 05:00; – з 10:00 до 16:00; – з 19:00 до 23:00. 2 черга:

– з 00:00 до 05:00;

– з 10:00 до 14:00;

– з 16:00 до 19:00;

– з 22:00 до 24:00.

– з 00:00 до 05:00; – з 10:00 до 14:00; – з 16:00 до 19:00; – з 22:00 до 24:00. 3 черга:

– з 04:00 до 10:00;

– з 16:00 до 22:00.

– з 04:00 до 10:00; – з 16:00 до 22:00. 4 черга:

– з 05:00 до 10:00;

– з 16:00 до 22:00.

– з 05:00 до 10:00; – з 16:00 до 22:00. 5 черга:

– з 00:00 до 04:00;

– з 10:00 до 16:00;

з 19:00 до 24:00.

– з 00:00 до 04:00; – з 10:00 до 16:00; з 19:00 до 24:00. 6 черга:

– з 05:00 до 10:00;

– з 14:00 до 19:00;

– з 22:00 до 24:00.

Щодо відключень поза графіків абонентів ЦЕК наразі не повідомляється.

Станом на 07:10 застосовується відключення 3, 4 та 6 черги. Світло планують дати о 10:00.

За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. А список адрес можна отримати на офіційному сайті компанії.

Абонентам ДТЕК “Дніпровські електромережі”

Відключення світла у абонентів ДТЕК відбуватимуться згідно встановленого графіку “світло-сірих” стабілізаційних відключень.

Нагадаємо, графіки включають світло-сірі зони, що можуть збільшити тривалість можливих відключень до 7 годин поспіль для запобігання перевантаженням та аваріям.

Сіра зона: 4 години без світла;

Біла зона: 2 години зі світлом;

Світло-сіра зона: 3 години можливого відключення.

Сьогодні, 12 липня, у зв’язку зі зростанням споживання електроенергії через спеку, застосовуватимуться відключення у світло-сірій зоні.

Зверніть увагу! Протягом доби можуть відбуватися зміни у графіках в залежності від споживання – його зростання чи спадання.

Ознайомитися з графіками стабілізаційних відключень абонентів ДТЕК, а також перевірити відношення свого адресу проживання до певної групи відключень можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.

Нагадаємо, у Дніпрі створили нові графіки відключень світла. Окрім цього, нещодавно ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.

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