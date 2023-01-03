Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У бою за незалежність України загинув 26-річний капітан із Дніпропетровської області

У бою за незалежність України загинув 26-річний капітан із Дніпропетровської області

Сьогодні 17:53
просмотров

Вічна слава Герою!

Новости Днепра про У бою за незалежність України загинув 26-річний капітан із Дніпропетровської області

30 грудня в боях за незалежність України поблизу Мар’їнки Донецької області загинув капітан ЗСУ Йосип Арович. Йому було 26 років.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

2020 року Йосип закінчив Військову академію, після чого служив у ЗСУ. Під час проходження військової служби відзначений державними нагородами: орденом Богдана Хмельницького III ступеня та орденом Данила Галицького.

У бійця залишилися дружина, батько та брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, вічна пам’ять!

Читайте також:

Новости Днепра про У бою за незалежність України загинув 26-річний капітан із Дніпропетровської областіУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканець Кривого Рогу допомагав ухилянтам тікати за кордон, видаючи їх за волонтерів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:23
    Мешканець Кривого Рогу допомагав ухилянтам тікати за кордон, видаючи їх за волонтерів

    У Кривому Розі піймали "ділка", який допомагав військовозобов'язаним виїжджати за…

    Деякі мешканці Дніпра сьогодні залишилися без води: причина та адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:57
    Деякі мешканці Дніпра сьогодні залишилися без води: причина та адреси

    Сьогодні, 3 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Хлопчиків більше: скільки дітей народилося у Дніпрі та області з початку війни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:49
    Хлопчиків більше: скільки дітей народилося у Дніпрі та області з початку війни

    В області підрахували скільки дітей народилося у 2022 році.

    У Дніпрі надзвичайники врятували собаку з покинутого льоху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:18
    У Дніпрі надзвичайники врятували собаку з покинутого льоху

    Сьогодні, 3 січня, о 10:40 на лінію «101» повідомили про…

    Наверх