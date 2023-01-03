У бою за незалежність України загинув 26-річний капітан із Дніпропетровської області

Вічна слава Герою!

30 грудня в боях за незалежність України поблизу Мар’їнки Донецької області загинув капітан ЗСУ Йосип Арович. Йому було 26 років.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

2020 року Йосип закінчив Військову академію, після чого служив у ЗСУ. Під час проходження військової служби відзначений державними нагородами: орденом Богдана Хмельницького III ступеня та орденом Данила Галицького.

У бійця залишилися дружина, батько та брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, вічна пам’ять!

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