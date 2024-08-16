У 36 житлових будинках Дніпра оновили системи опалення

Черговий по місту перевірив, як триває заміна систем опалення у житлових будинках Дніпра та укриття.

Постійні пориви, непрацюючі крани та стара труба. Все це про систему опалення у підвалі будинку по вул. Планетна, 1-А. Її не ремонтували з моменту зведення. А це 1968 рік.

«Тут взимку дійсно були пориви, труба була в жахливому стані. Сподіваємося, що після ремонту більше не буде цієї проблеми», – розповідає мешканка будинку по вул. Планетна, 1-А Ірина.

Нині тут вже кілька днів працюють фахівці, які замінюють повністю всю систему опалення у будинку, аби взимку більше такої проблеми у мешканців не було.

«Тут окрім старої труби, через яку в опалювальний сезон були пориви, ще й не працювали крани, які могли б у випадку аварійної ситуації перекрити опалення у конкретній квартирі. Через це під час аварій доводилось від опалення вимикати весь будинок. Зараз вже такого не буде. Також міняємо трубу на нову з більш якісних матеріалів. Вона не піддаватиметься корозії», – розповів бригадир ремонтної групи міської аварійної служби Іван Родіонов.

Заявки на заміну проблемних труб опалення можна подавати на гарячу лінію Дніпровської міської ради +380 (56) 732 12 12; +380 (95) 732 12 12; +380 (96) 732 12 12; +380 (73) 732 12 12.

«Мешканці будинку звернулися до міського голови Бориса Філатова щодо ремонту системи централізованого опалення у підвалі дому. Взяли заявку у роботу і виконуємо ремонт. Таким чином Дніпро продовжує підготовку до опалювального сезону. Ми і надалі продовжуватимемо ремонтувати житлові будинки, усуваючи аварійність комунікацій. З початку року центральне опалення замінили вже у 36 житлових будинках», – розповів Сергій Файфер, який 16 серпня був черговим по місту.

Він також перевірив укриття в НВК №57 (вул. Прогресивна, 3-А).

«Це укриття розраховано на 184 людини. Тут є все необхідне, аби у комфортних умовах перечекати небезпеку. Є запаси води як технічної, так і питної. Можна приходити із домашніми улюбленцями. Є медичний куточок. Чайник, аби приготувати гарячий напій. Кімната матері та дитини, Wi-Fi, туалети, вентиляція. Також є подовжувачі, аби підзарядити гаджет у разі необхідності», – розповів Сергій Файфер.

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