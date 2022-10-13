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  • Тяжко поранили чоловіка: ДСНС розповіли про наслідки обстрілу Нікопольщини

Тяжко поранили чоловіка: ДСНС розповіли про наслідки обстрілу Нікопольщини

Сьогодні 10:30
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У ніч на 13 жовтня росіяни знову обстрілювали Нікополь.

Новости Днепра про Тяжко поранили чоловіка: ДСНС розповіли про наслідки обстрілу Нікопольщини

За словами рятувальників, окупанти п’ять разів за ніч атакували Нікопольський район.

П’ять разів били з «Градів» та важкої артилерії. Під час обстрілу важко поранений 59-річний мешканець Нікополя. Його ушпиталили. 

Від російських снарядів загорівся приватний будинок. Вогонь приборкали 7 рятувальників та 1 пожежна машина.

У місті понівечено 10 багатоповерхівок та 26 приватних будинків, 5 господарчих споруд. Знищено 2 господарчі споруди.  

Порушено лікарню, дитячий садок, ринок, собор, музей. Зачепило й фабрику, дитячий розважальний центр, 3 магазини, пошту, 2 авто, газогони та електромережу. 

Понад 2 тисячі родин лишилися без світла. Аварійні бригади вже на місці. 

Били ворожі снаряди і по Марганецькій громаді. Люди вціліли. Масштаби руйнувань встановлюються.

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Новости Днепра про Тяжко поранили чоловіка: ДСНС розповіли про наслідки обстрілу НікопольщиниУкраїнська

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