Тяжко поранили чоловіка: ДСНС розповіли про наслідки обстрілу Нікопольщини

У ніч на 13 жовтня росіяни знову обстрілювали Нікополь.

За словами рятувальників, окупанти п’ять разів за ніч атакували Нікопольський район.

П’ять разів били з «Градів» та важкої артилерії. Під час обстрілу важко поранений 59-річний мешканець Нікополя. Його ушпиталили.

Від російських снарядів загорівся приватний будинок. Вогонь приборкали 7 рятувальників та 1 пожежна машина.

У місті понівечено 10 багатоповерхівок та 26 приватних будинків, 5 господарчих споруд. Знищено 2 господарчі споруди.

Порушено лікарню, дитячий садок, ринок, собор, музей. Зачепило й фабрику, дитячий розважальний центр, 3 магазини, пошту, 2 авто, газогони та електромережу.

Понад 2 тисячі родин лишилися без світла. Аварійні бригади вже на місці.

Били ворожі снаряди і по Марганецькій громаді. Люди вціліли. Масштаби руйнувань встановлюються.

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