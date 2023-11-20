Центральний регіональний центр Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проведе виїзну зустріч з родинами у м. Дніпро

просмотров

Важлива інформація! 30 листопада Центральний регіональний центр Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проведе виїзну зустріч з родинами у м. Дніпро ВАЖЛИВО. Участь лише за попередньою реєстрацією https://forms.gle/d3RHzJxP3PkNMiLk8 Фахівці Вам допоможуть: Отримати інформацію щодо юридичних та процедурних питань у випадку, якщо воїн потрапив у полон, зник безвісти чи загинув.

Отримати консультацію щодо державних та соціальних зобов’язань, гарантованих у випадку потрапляння в полон

Отримати іншу профільну допомогу. Деталі щодо зустрічі будуть повідомлені в особистому форматі після реєстрації Телефон для деталей: 0800 200 606 (пн-пт) Українська Виктория Автор:

Дніпро Головні новини Дніпра в Telegram