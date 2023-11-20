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Новини Центральний регіональний центр Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проведе виїзну зустріч з родинами у м. Дніпро
Центральний регіональний центр Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проведе виїзну зустріч з родинами у м. Дніпро
Важлива інформація!
30 листопада Центральний регіональний центр Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проведе виїзну зустріч з родинами у м. Дніпро
ВАЖЛИВО. Участь лише за попередньою реєстрацією
https://forms.gle/d3RHzJxP3PkNMiLk8
Фахівці Вам допоможуть:
Отримати інформацію щодо юридичних та процедурних питань у випадку, якщо воїн потрапив у полон, зник безвісти чи загинув.
Отримати консультацію щодо державних та соціальних зобов’язань, гарантованих у випадку потрапляння в полон
Отримати іншу профільну допомогу.
Деталі щодо зустрічі будуть повідомлені в особистому форматі після реєстрації
Телефон для деталей: 0800 200 606 (пн-пт)
Українська Виктория
Автор:
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