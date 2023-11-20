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  • Центральний регіональний центр Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проведе виїзну зустріч з родинами у м. Дніпро

Центральний регіональний центр Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проведе виїзну зустріч з родинами у м. Дніпро

Сьогодні 16:58
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Центральний регіональний центр Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проведе виїзну зустріч з родинами у м. Дніпро

30 листопада Центральний регіональний центр Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проведе виїзну зустріч з родинами у м. Дніпро

ВАЖЛИВО. Участь лише за попередньою реєстрацією https://forms.gle/d3RHzJxP3PkNMiLk8

Фахівці Вам допоможуть:

  • Отримати інформацію щодо юридичних та процедурних питань у випадку, якщо воїн потрапив у полон, зник безвісти чи загинув.
  • Отримати консультацію щодо державних та соціальних зобов’язань, гарантованих у випадку потрапляння в полон
  • Отримати іншу профільну допомогу.

Деталі щодо зустрічі будуть повідомлені в особистому форматі після реєстрації

Телефон для деталей: 0800 200 606 (пн-пт)

Новости Днепра про Центральний регіональний центр Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проведе виїзну зустріч з родинами у м. ДніпроУкраїнська

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