Центр Дніпра – кримінальне місце: у чоловіка, погрожуючи ножем, відібрали телефон

Про це повідомляє "Дніпро Інфо" з посиланням на Патрульну поліцію.

У центрі Дніпра у чоловіка відібрали телефон, погрожуючи йому ножем. Так, увечері 16 січня на одній із центральних вулиць до дніпрянина підійшло двоє незнайомих чоловіків та завели з ним розмову. Якоїсь миті вони почали загрожувати йому ножем та відібрали телефон.

Екіпажі патрульної поліції, отримавши прикмети розбійників, за кілька хвилин виявили їх на сусідній вулиці. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили забраний у заявника телефон.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Імовірних злочинців доставили до відділення поліції.

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