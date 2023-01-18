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  • Центр Дніпра – кримінальне місце: у чоловіка, погрожуючи ножем, відібрали телефон

Центр Дніпра – кримінальне місце: у чоловіка, погрожуючи ножем, відібрали телефон

Сьогодні 10:00
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Про це повідомляє "Дніпро Інфо" з посиланням на Патрульну поліцію.

Новости Днепра про Центр Дніпра - кримінальне місце: у чоловіка, погрожуючи ножем, відібрали телефон

У центрі Дніпра у чоловіка відібрали телефон, погрожуючи йому ножем. Так, увечері 16 січня на одній із центральних вулиць до дніпрянина підійшло двоє незнайомих чоловіків та завели з ним розмову. Якоїсь миті вони почали загрожувати йому ножем та відібрали телефон.

Екіпажі патрульної поліції, отримавши прикмети розбійників, за кілька хвилин виявили їх на сусідній вулиці. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили забраний у заявника телефон.

Новости Днепра про Центр Дніпра - кримінальне місце: у чоловіка, погрожуючи ножем, відібрали телефон

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Імовірних злочинців доставили до відділення поліції.

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Новости Днепра про Центр Дніпра - кримінальне місце: у чоловіка, погрожуючи ножем, відібрали телефонУкраїнська Новости Днепра про Центр Дніпра - кримінальне місце: у чоловіка, погрожуючи ножем, відібрали телефонРусский

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