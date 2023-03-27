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Тропічні гості: у Чернівцях оселилася зграя африканських зелених папуг

Сьогодні 20:49
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У Чернівцях на деревах помітили зграю яскравих зелених папуг. Їх є на деревах більше десятка.

Новости Днепра про Тропічні гості: у Чернівцях оселилася зграя африканських зелених папуг

Про це повідомила Тетяна Гаврилова у соціальній мережі Facebook.

Новости Днепра про Тропічні гості: у Чернівцях оселилася зграя африканських зелених папуг

“Ні, це не Африка і не Шрі-Ланка)) Це Чернівці, Україна! Тільки сьогодні їх побачила, раніше тільки читала, що півтора року тому у Чернівцях розплодилися зелені папуги, і їх бачать люди на деревах з десяток і більше. Почала вивчати питання, і це дивовижно. Виявляється, що це не поодинокий випадок, у Європі останні роки все частіше стали помічати зелених папуг у різних місцях, де раніше вони не були помічені”, – написала вона.

До речі, люди розповіли, що тут папуги з’явилися ще влітку.

Новости Днепра про Тропічні гості: у Чернівцях оселилася зграя африканських зелених папуг

Це “папуги крамера”, інвазивний вид. Витримують холод до мінус 20 градусів морозу. Вони все їдять.

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Новости Днепра про Тропічні гості: у Чернівцях оселилася зграя африканських зелених папугУкраїнська Новости Днепра про Тропічні гості: у Чернівцях оселилася зграя африканських зелених папугРусский

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