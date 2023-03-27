Тропічні гості: у Чернівцях оселилася зграя африканських зелених папуг

Про це повідомила Тетяна Гаврилова у соціальній мережі Facebook.
«Ні, це не Африка і не Шрі-Ланка)) Це Чернівці, Україна! Тільки сьогодні їх побачила, раніше тільки читала, що півтора року тому у Чернівцях розплодилися зелені папуги, і їх бачать люди на деревах з десяток і більше. Почала вивчати питання, і це дивовижно. Виявляється, що це не поодинокий випадок, у Європі останні роки все частіше стали помічати зелених папуг у різних місцях, де раніше вони не були помічені», — написала вона.
До речі, люди розповіли, що тут папуги з’явилися ще влітку.
Це «папуги крамера», інвазивний вид. Витримують холод до мінус 20 градусів морозу. Вони все їдять.
Читайте також:
Автор:
У додатку "Дія" з'явиться новий документ для запобігання мобілізації.
В Маріуполі окупанти продовжують знущатися над мешканцями міста.
Уже 150 днів захисники України виборюють окуповані армією рф землі…
Війна в Україні триває вже 5 місяців. За цей час…
В пригороде Днепра из-за аварий несколько улиц остались без водоснабжения 27 марта. Коммунальщики Днепра работают над их ликвидацией.
На прошлой неделе во во время выполнения боевого задания погиб житель Кривого Рога Александр Падалка - боец 7 отдельного батальона "Арей" Украинской Добровольческой Армии.
Украинские военные уничтожили два пункта управления оккупантов и сбили российский БпЛА "Орлан-10".
Днепровские троллейбусы будут колесить по дорогам Николаева.
Сегодня в мире отмечают Международный день театра. С инициативой отмечать праздник театральных работников в 1961 году выступил Жан Кокто. День был выбран не случайно, говорят, что именно 27 марта в Давнем Риме прошло первое театральное представление. Журналисты dnepr.info решили вспомнить,…
В воскресенье, 26 марта, около 16:00 в селе Прядовка местная жительница обнаружила труп 52-летнего мужчины. Он лежал в летней кухне.
26 марта произошла ужасная трагедия.
За решетку отправили жителя Кривого Рога, благодаря которому россияне обстреливали аэродром в Кривом Роге.
В Китае ответили на недавнее заявление путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.
Мэр Днепра Борис Филатов, который по приглашению немецкой стороны посетил город Кельн с официальным визитом, подвел итоги рабочей поездки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!