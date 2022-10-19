Тролейбуси не чекайте: у Дніпрі на Набережній Перемоги потрійне ДТП (ВІДЕО)

У середу, 19 жовтня, на вулиці Набережна Перемоги сталося потрійне ДТП. Маршрутка та два легкових автомобіля не розминулися на дорозі. Попередньо, без жертв. Але рух в районі ТЦ Новий континент ускладнено.
Про це повідомляють в місцевих телеграм-каналах.
Тролейбуси 6, 10 та 12 через це рухаються з затримкою.
Будьте уважні.
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