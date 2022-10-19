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  • Тролейбуси не чекайте: у Дніпрі на Набережній Перемоги потрійне ДТП (ВІДЕО)

Тролейбуси не чекайте: у Дніпрі на Набережній Перемоги потрійне ДТП (ВІДЕО)

Сьогодні 09:52
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Рух ускладнено.

Новости Днепра про Тролейбуси не чекайте: у Дніпрі на Набережній Перемоги потрійне ДТП (ВІДЕО)

У середу, 19 жовтня, на вулиці Набережна Перемоги сталося потрійне ДТП. Маршрутка та два легкових автомобіля не розминулися на дорозі. Попередньо, без жертв. Але рух в районі ТЦ Новий континент ускладнено. 

Про це повідомляють в місцевих телеграм-каналах.

Тролейбуси 6, 10 та 12 через це рухаються з затримкою. 

Будьте уважні. 

Новости Днепра про Тролейбуси не чекайте: у Дніпрі на Набережній Перемоги потрійне ДТП (ВІДЕО)

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Новости Днепра про Тролейбуси не чекайте: у Дніпрі на Набережній Перемоги потрійне ДТП (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Тролейбуси не чекайте: у Дніпрі на Набережній Перемоги потрійне ДТП (ВІДЕО)Русский

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