Трьох людей врятували, 50 евакуювали: рятувальники Дніпра розповіли нові подробиці ракетної атаки

За словами рятувальників, близько 8:30 росіяни вдарили ракетами по Дніпру. Ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. На місці прильоту почалися пожежі. Загальна площа яких 230 метрів квадратних.
Врятовано троє осіб, ще 50 людей були виведені на безпечне місце. За попередніми підрахунками, від вибухової хвилі постраждало 14 житлових будинків. На місці прильоту працюють рятувальники, за словами ДСНС, роботу ускладнює те, що ворог може завдати повторного удару. Крім цього, можливий обвал пошкоджених конструкцій.
У ДСНС говорять про 12 постраждалих, з них – 1 дитина. Про це повідомив Ігор Гетало, начальник чергової зміни пожежно-рятувального загону ДСНС
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