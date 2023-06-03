Трійця та День Конституції: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні у червні-2023

У першому місяці літа буде кілька важливих дат: Трійця, День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні та День Конституції України. Чи будуть вони супроводжуватися додатковими вихідними - читайте у матеріалі!

Усього в червні буде 22 робочих дні і 8 – вихідних: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 і 25 числа.

Цього року Трійця випадає на 4 червня. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, понеділок після цього релігійного свята повинен бути вихідним днем. Вихідним також має бути і День Конституції України – 28 червня, який випадає на середу. Однак, відповідно до закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, додаткові вихідні скасовуються. Нагадаємо, воєнний стан діє в Україні до 18 серпня 2023 року.

Це означає, що офіційні вихідні дні в червні будуть тільки в суботу та неділю.

Але варто зазначити, що в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.

Календар свят у червні-2023

1 червня – День захисту дітей.

4 червня – Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії, День господарських судів.

5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища.

6 червня – День журналіста.

8 червня – Всесвітній день океанів.

9 червня – Міжнародний день друзів.

11 червня – День працівників легкої промисловості.

12 червня – День працівників фондового ринку.

14 червня – Всесвітній день донора.

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

18 червня – День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції.

19 червня – День фермера.

20 червня – Всесвітній день біженців.

22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України.

25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України.

26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

28 червня – День Конституції України.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли будуть магнітні бурі в червні-2023 і як захиститися.

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