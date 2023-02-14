ТОП-10 привітань із Днем Святого Валентина, які зрозуміють лише жителі Дніпра

Інколи, щоб розповісти про всі почуття не підібрати слів. У такому разі допоможуть листівки. Журналісти dnepr.info до Дня всіх закоханих створили 10 святкових «валентинок», які допоможуть розповісти про почуття, але зрозуміють їх лише мешканці Дніпра.

Хто з нас не чув цей дивовижний звук маршрутки, що гальмує за вікном. Ці маленькі автобуси, що курсують у різних куточках міста, «видають» одну і ту ж «мелодію», що стала вже звичною. Для деяких мешканців Дніпра цей звук особливий, бо «повідомляє» про те, що саме цей «Богдан» їде потрібного номера маршруту.

У цьому великому торговому центрі будень день зазвичай багато людей. Сюди ходять за покупками до супермаркету, купити одяг, подарунок, книгу, посидіти на фуд-корті та просто на лавці у холі.

Регулярно можна прочитати у ЗМІ, що на станції встановлені сучасні фільтри, але в холодну пору року диміти вона не перестає. І дим цей не завжди білий.

Набережна Дніпра вважається однією з найдовших у Європі. А ще однією із найбільш завантажених. У години-пік машини та автобуси рухаються не так швидко, як хотілося б їхнім водіям та пасажирам.

Місцевий бігун Сашко чи як його ще звати «дніпровський Форест Гамп» — один із символів лівого берега. У години пік він любить бігати проїжджою частиною Слобожанського проспекту. Впізнати його можна по дредах на голові та палиці в руках. Про Сашка навіть зняли фільм. Містом ходять різні легенди про цю людину, але його сусіди кажуть, що бігун просто не зовсім здоровий психічно і тому бігає. Іноді Сашка можна зустріти і в інших частинах Дніпра.

Іноді щоб дістатися з одного берега Дніпра на інший потрібно величезне терпіння, особливо якщо на мосту трапляється аварія і рух зупиняється.

«Китайська стіна» – це будинок за кілька кілометрів на житловому масиві Перемога. Щоб дістатися від першого до останнього під’їзду, потрібно проїхати кілька тролейбусних зупинок.

Метро у Дніпрі будують уже багато років поспіль. Його планували добудувати до нового тисячоліття, але активно будівництво нових станцій у місті розгорнулося лише в останні роки. Щодня робітники проходили кілька метрів. Але поки що закінчити розпочате заважає війна.

«Куля бажань» на Фестивальному причалі – один із символів Дніпра та набережної. Відкритий близько 15 років тому його кілька разів атакували вандали з кувалдою, але його завжди відновлювали.

Центральний ринок Дніпра – це оазис турецьких джинсів усіх кольорів та фасонів. На ринку досі можна знайти «профільні» ряди, де продається лише цей одяг.

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